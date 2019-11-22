Офіс Президента оприлюднив програму візитів Зеленського в Естонію та Литву
Про це повідомляється на сайті глави держави.
“26 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що програмою візиту глави держави заплановані переговори з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Хенном Пиллуаасом та Прем’єр-міністром Юрі Ратасом.
Крім того, у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.
Водночас, за інформацією Офісу Президента, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву “з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви”.
Під час візиту плануються переговори глави Української держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Вікторасом Пранцкетісом та Прем’єр-міністром Саулюсом Сквернялісом.
Очікується також, що у Вільнюсі лідери двох країн візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.