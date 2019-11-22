Офіс Президента оприлюднив програму візитів Зеленського в Естонію та Литву

Президент Володимир Зеленський 26 листопада відвідає з офіційним візитом Естонію, а 27 листопада - Литву.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“26 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонську Республіку”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту глави держави заплановані переговори з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Хенном Пиллуаасом та Прем’єр-міністром Юрі Ратасом.

Крім того, у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

Водночас, за інформацією Офісу Президента, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву “з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви”.

Під час візиту плануються переговори глави Української держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Вікторасом Пранцкетісом та Прем’єр-міністром Саулюсом Сквернялісом.

Очікується також, що у Вільнюсі лідери двох країн візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.