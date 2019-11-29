Зеленський звільнив Кривоноса з двох посад

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посад голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави і голови міжвідомчої Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Відповідний указ №869/2019 від 29 листопада розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, згідно з документом, Зеленський вивів Кривоноса з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, увільнивши його від виконання обов’язків голови цієї комісії.

Крім того, у другому пункті цього указу йдеться, що Кривоноса звільнено від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Передбачено, що цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Кривонос у квітні 2019 року був призначений головою міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави Кривонос очолив у травні.