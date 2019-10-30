Заступник секретаря РНБО Кривонос заявляє, що його попередили про можливу відставку

Заступник секретаря РНБО Кривонос заявляє, що його попередили про можливу відставку

Укрінформ
Секретар РНБО Олексій Данілов не бачить на посаді свого заступника Сергія Кривоноса. Однак рішення про його звільнення ухвалюватиме Президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв'ю виданню “Апостроф” розповів заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос.

“Олексій Мячеславович (Данілов — ред.) не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю. Але я вдячний, що він чесно мені про це сказав”, - зазначив Кривонос, додавши що самостійно не збирається подавати у відставку, а його подальшу долю вирішуватиме Президент.

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“Це прерогатива Президента. Скоро у мене має відбутися зустріч з Володимиром Олександровичем Зеленським, на якій я у нього запитаю - чи потрібен я на цій посаді. Надам йому звіт, що вже зроблено мною та моєю командою, що ми ще плануємо зробити та в які терміни”, - розповів заступник секретаря.

Кривонос відмовився коментувати інформацію про призначення радниками секретаря РНБО представників шоу-бізнесу Сергія Сивохи, Максима Ткаченка та заявив: “Поставте це питання секретарю РНБО. Він же їх підбирає. Значить чимось керується”.

Як повідомляв Укрінформ, 12.03.2019 Президент Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. До того Сергій Кривонос працював на посаді заступника командувача Сил спеціальних операцій.

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