Реінтеграція Донбасу: Сивохо у Маріуполі домовився із Зеленський про особисту зустріч
Про це кореспондентові Укрінформу повідомило джерело близьке до Сивохо, який був присутній на інвестиційному форумі в Маріуполі.
"На інвестиційному форумі в Маріуполі радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та домовився з ним про особисту зустріч для обговорення питань реінтеграції і відновлення Донбасу", - повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо сприяв тому, щоб в село Жованка на лінії розмежування доставили жителям покрівельні матеріали для ремонту дахів, які постраждали від обстрілу російських окупантів.
У Маріуполі Донецької області 29 жовтня проходить Перший інвестиційний форум за ініціативою Президента України Володимира Зеленського "RE: think. Invest in Ukraine".