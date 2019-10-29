Реінтеграція Донбасу: Сивохо у Маріуполі домовився із Зеленський про особисту зустріч

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським питання реінтеграції та відновлення Донбасу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомило джерело близьке до Сивохо, який був присутній на інвестиційному форумі в Маріуполі.

"На інвестиційному форумі в Маріуполі радник секретаря РНБО Сергій Сивохо зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та домовився з ним про особисту зустріч для обговорення питань реінтеграції і відновлення Донбасу", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, Сивохо вже другий тиждень перебуває на Донеччині, зустрічається з жителями прифронтових населених пунктів і вивчає проблемні питання життєдіяльності регіону. Читайте також: Сивохо не має доступу до державної таємниці - РНБО

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо сприяв тому, щоб в село Жованка на лінії розмежування доставили жителям покрівельні матеріали для ремонту дахів, які постраждали від обстрілу російських окупантів.

У Маріуполі Донецької області 29 жовтня проходить Перший інвестиційний форум за ініціативою Президента України Володимира Зеленського "RE: think. Invest in Ukraine".