Сивохо не має доступу до державної таємниці - РНБО

Радник Сергій Сивохо призначений радником Секретаря РНБО України на громадських засадах та не має допуску до державної таємниці.

Про це на запит Укрінформу повідомили в Апараті РНБО.

“18 жовтня 2019 року розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сивоха Сергія Анатолійовича призначено радником Секретаря РНБО України на громадських засадах. Сивоха С.А. призначено на посаду, яка не передбачає надання допуску та доступу до державної таємниці, і тому не потребує проходження ним відповідних перевірок спецслужб”, - йдеться у відповіді.

Укрінформу також повідомили, що Секретар РНБО Олексій Данілов наразі має трьох штатних радників та чотирьох радників на громадських засадах.

Для порівняння, колишні секретарі РНБО України мали від 2 до 16 радників. Зокрема, Володимир Горбулін — 2 особи, Євген Марчук — 7 осіб, Раїса Богатирьова — 16 осіб, Олександр Турчинов — дві особи.