Сивохо сказав, чим займатиметься в РНБО

Шоумен Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу, заявив, що на цій посаді відповідатиме за гуманітарну політику.

Про це він написав у вівторок на своїй сторінці в Facebook.

"Відразу хочу уточнити, що я відповідатиму тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами і працюватиму з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки що давайте об'єднувати зусилля заради Донбасу, Криму і України. Мир нам!" - написав Сивохо.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Сергій Сивохо — відомий український шоумен, телеведучий, актор і співак, в минулому гравець КВК; креативний продюсер ТОВ "Квартал 95".

Народився в лютому 1969 року в Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Пізніше отримав другу вищу освіту - економіст-юрисконсульт.

На виборах-2019 року балотувався до Верховної Ради в мажоритарному округу № 49 Донецької області від партії "Слуга народу", але програв кандидату від "Опозиційної платформи - За життя" Валерію Гнатенко.