Шоумен Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря РНБО

Шоумен Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря РНБО

Укрінформ
Шоумен Сергій Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це він написав у своєму Facebook, опублікувавши фото відповідного посвідчення.

«Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Не підведу!» - зазначив він.

Фото: Сергій Сивохо/ФБ

У той же час в РНБО Укрінформу не підтвердили і не спростували цю інформацію.

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Сергій Сивохо - відомий український шоумен, телеведучий, актор і співак, у минулому гравець КВК.

Народився в лютому 1969 року в Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Пізніше отримав другу вищу освіту - економіст-юрисконсульт.

Під час навчання в Донецькому політехнічному інституті почав грати в КВК (команда ДПІ).

З 1991 року почав зніматися в кіно, дебютувавши в картинах «Капітан Крокус» і «Імітатор».

Працював також телеведучим, вів програми: «Раз на тиждень», «БІС», «Шоу довгоносиків», «Як стати зіркою!», «Школа виживання Сергія Сивохи», «Барабани Долі», «Прихована камера», «Моя хата скраю», «Вирваний з натовпу»(Інтер).

Був капітаном команди «Інтер» в українській версії «Що? Де? Коли? ». Член журі в шоу «Ліга Сміху». З 2011 року став креативним продюсером програми «Велика різниця по-українськи».

На виборах-2019 балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу № 49 Донецької області від партії «Слуга народу», але програв кандидату від «Опозиційною платформи - За життя» Валерію Гнатенку.

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