Шоумен Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря РНБО

Шоумен Сергій Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це він написав у своєму Facebook, опублікувавши фото відповідного посвідчення.

«Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи. Дуже сподіваюся на вашу підтримку. Не підведу!» - зазначив він.

Фото: Сергій Сивохо/ФБ

У той же час в РНБО Укрінформу не підтвердили і не спростували цю інформацію.

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Сергій Сивохо - відомий український шоумен, телеведучий, актор і співак, у минулому гравець КВК.

Народився в лютому 1969 року в Донецьку. Закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металург. Пізніше отримав другу вищу освіту - економіст-юрисконсульт.

Під час навчання в Донецькому політехнічному інституті почав грати в КВК (команда ДПІ).

З 1991 року почав зніматися в кіно, дебютувавши в картинах «Капітан Крокус» і «Імітатор».

Працював також телеведучим, вів програми: «Раз на тиждень», «БІС», «Шоу довгоносиків», «Як стати зіркою!», «Школа виживання Сергія Сивохи», «Барабани Долі», «Прихована камера», «Моя хата скраю», «Вирваний з натовпу»(Інтер).

Був капітаном команди «Інтер» в українській версії «Що? Де? Коли? ». Член журі в шоу «Ліга Сміху». З 2011 року став креативним продюсером програми «Велика різниця по-українськи».

На виборах-2019 балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу № 49 Донецької області від партії «Слуга народу», але програв кандидату від «Опозиційною платформи - За життя» Валерію Гнатенку.