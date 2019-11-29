У "Євросолідарності" застерігають Зеленського - Кремль готує "газову пастку"

Партія "Європейська солідарність" застерігає Президента Володимира Зеленського від обговорення газового контракту з Росією в рамках нормандського формату і відновлення прямих поставок газу з РФ, бо це стане кремлівською пасткою для України.

Про це заявила на брифінгу 29 листопада народний депутат України, голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропозиція обговорення газового контракту з Російською Федерацією в рамках "нормандського формату" є абсолютним новорічним подарунком Путіну "під ялинку", тому що "нормандський формат" покликаний обговорювати відновлення територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України... Я б зрозуміла, якби українська влада додала до цього міжнародного "нормандського формату" питання Криму і почала про нього активно говорити замість того, щоб додавати газ. Це є кремлівська пастка, яку активно готують для Президента України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що для "Європейської солідарності" важливо максимально допомогти владі вистояти проти цього тиску Російської Федерації і не допустити відновлення прямих поставок газу з РФ.

"Тому ми будемо ініціювати постанову Верховної Ради України, в якій ми зможемо застерегти виконавчу владу України від відновлення прямих поставок газу з РФ за міфічні знижки", - зазначила народний депутат.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Україна сьогодні має надзвичайно сильні позиції у газових перемовинах з РФ, тому незрозуміло, чому ми "раптом готові здатися перед "Газпромом", принаймні про це свідчать натяки українських високопосадовців".

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) запланований на 9 грудня в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір на цій зустрічі порушити питання про конкретні терміни деокупації Донбасу, повернення заручників, вирішення безпекової ситуації та місцеві вибори.

Також Зеленський обіцяв, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблено у "співробітництві та публічному обговоренні з усім українським суспільством".