Українські інтереси у переговорах з Газпромом ніхто не здаватиме - Гончарук

Українська сторона не має наміру здавати національні інтереси під час переговорів з російським Газпромом щодо подовження транзиту газу.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В українського уряду є завдання. Окрім енергетичної безпеки та незалежності, що, безумовно, є пріоритетом, у нас є завдання забезпечувати зростання української економіки, зменшення тарифів для населення. Звичайно, ми робитимемо все, що від нас залежить, ...аби в Україні були максимально дешеві енергоресурси, але точно не ціною здачі національних інтересів”, - сказав Гончарук.

Читайте також: Україна виграла у Газпрому першу апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу

Він зазначив, що переговори із росіянами щодо транзиту газу складні. В їх рамках обговорюють різні ідеї та комбінації, відбуваються певні маніпуляції у публічній площині. Але Україні, за словами Прем’єр-міністра, потрібний довгостроковий контракт, адже це пов'язано з питанням безпеки. “Тим більше, це питання переговорів, по суті, між суб'єктами. Ми будемо робити усе для того, щоб максимально швидко отримати довгостроковий контракт на транзит газу через територію України з РФ у ЄС на максимально вигідних для України та українців умовах. Якими будуть складові цього контракту, можна буде побачити тільки тоді, коли ці переговори завершаться”, - сказав Гончарук.

А поки що, додав глава уряду, можна обговорювати безліч різних сценаріїв та фантазувати.

Як повідомляв Укрінформ, контракт із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Гончарук неодноразово заявляв, що Україні потрібен довгостроковий контракт з російським Газпромом щодо подовження транзиту газу.