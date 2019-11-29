У Відні Оржель обговорив з російським колегою питання транзиту газу - Міненерго

28 листопада у Відні відбулася двостороння зустріч міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля з міністром енергетики РФ Олександром Новаком.

Зустріч пройшла у рамках підготовки до підписання договору про транспортування газу українською ГТС, інформує Міністерство енергетики та захисту довкілля

"Сторони обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил та домовилися активізувати роботу. Перемовини продовжуватимуться як у двосторонньому, так і у тристоронньому форматі з європейською стороною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підписання довгострокового договору на транспортування газу відповідно до європейського законодавства та на економічно-обгрунтованих умовах – це питання енергетичної безпеки не лише України, а і Європи.

"Ми, як надійний партнер, повинні забезпечити стабільність та безперебійність транспортування природного газу на європейські ринки", - наголошують у Міненерго.

Фото: Нафтогаз