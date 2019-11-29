Голова комітету Ради закликає проголосувати за переведення справ Майдану до ДБР

Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський узяв публічне зобов'язання проголосувати правку до законопроєкту, що дозволить переведення слідчих справ періоду Революції Гідності до Державного бюро розслідувань.

Про це він зазначив у Facebook і закликав колег приєднатися.

"Ми, що підписались нижче, публічно беремо на себе зобов’язання проголосувати за переведення команди слідчих справ Майдану до Державного бюро розслідувань і закликаємо Евгения Закревская та українців, які до неї приєднались, припинити голодування!" - йдеться у повідомленні.

Депутат також оприлюднив текст правки до законопроєкту №2116 «Про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань»:

"З дня набрання чинності цим законом: 5) для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку, передбаченого абзацом другим пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України, проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020 року".

Як повідомляв Укрінформ, адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила 21 листопада голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки до закону про Державне бюро розслідувань, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися б "справами Майдану".

Закревська заявила, що не прийматиме їжу доти, доки у ДБР не буде створено такого управління.

Як повідомлялося, директор ДБР Роман Труба 22 листопада, заявив, що розслідування кримінальних справ стосовно Майдану буде розподілене між правоохоронними органами. Зокрема, за його словами, 114 кримінальних проваджень будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Службою безпеки України.