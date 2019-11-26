Адвокат родин Небесної сотні заявила, що з нею голодують вже восьмеро

Про це повідомляє Громадське.

"До акції долучилася й сама Закревська. Вона зазначила, що після неї голодування оголосили ще 8 людей", - ідеться у повідомленні.

Аддвокат розповіла, що 26 листопада відбулася зустріч у Кабміні з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та потерпілими й родинами загиблих на Майдані.

«Сьогодні була зустріч у Кабміні з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, потерпілими й родинами загиблих (на Майдані — ред.) та ще частиною Кабміну. Гончарук 3 грудня обіцяє голосування. Вони не розглядають питання позачергового засідання», — сказала Закревська.

Вона додала, що, за словами Гончарука, депутати мають не тільки створити управління у справах Майдану в ДБР, а й збільшать чисельність слідчих.

«Виявляється, у відділі 25 штатних одиниць. Це абсолютний мізер, щонайменше 60-70 слідчих має бути у цьому управлінні», — вважає адвокат.

За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за цю правку 3 грудня, за тиждень її підпише Президент, то до кінця року буде створене управління, в яке перейдуть слідчі.

«У найкращому варіанті слідчі дії відновлюються у січні. А там Різдво, тому - з другої половини січня. Частково це певні досягнення, але поки це обіцянки. До того ж це велика прірва у розслідуванні», — сказала Закревська.

Адвокат підкреслила, хоча фактично слідство тимчасово зупинено, але юридичні терміни у справах спливатимуть.

На запитання, як довго вона голодуватиме, відповіла: «До моменту, коли відновлення слідства стане невідворотним фактом».

Як повідомлялося, адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в ефірі одного з телеканалів оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки до закону про ДБР, яка дозволить перевести до бюро слідчих Генпрокуратури, що займалися "справами Майдану".

Акція під ВР в підтримку голодування Евгенії Закревської / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював Сергій Горбатюк. Але з 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і це управління було розформоване.

15 листопада Верховна Рада почала розглядати законопроєкт №2116 про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі поправки.

Зокрема, поправка №318 передбачає, що для забезпечення безперервності й ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу - якщо вони на час набрання чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше 4 місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо акцій протесту з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і які підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше, ніж 11 січня 2020 року.

Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.