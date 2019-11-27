Зеленський розраховує на підтримку Литви щодо Програми розширених можливостей НАТО

Україна розраховує на подальшу підтримку Литвою зусиль щодо приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі зі ЗМІ за підсумками переговорів з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми також маємо спільне бачення щодо розвитку Східного партнерства. І розраховуємо на подальшу підтримку наших зусиль стосовно приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО», – сказав Зеленський.

За його словами, під час засідання Ради Президентів України та Литви було детально обговорено спільні завдання двосторонньої співпраці.

«Абсолютно на всіх міжнародних майданчиках – в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, ЮНЕСКО – Литва була й залишається нашим надійним партнером і союзником», – наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що окрему увагу під час перемовин сторони приділили перспективам торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, яка демонструє позитивну динаміку.

Крім того, президенти обговорили комплекс енергетичних питань. Глава Української держави підтвердив, що наша країна залишається надійним партнером Євросоюзу у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.