У “Слузі народу” хочуть внести зміни до Регламенту Ради

Депутатська фракція партії “Слуга народу” працює над законопроєктом щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради, який передбачатиме розділення розгляду законопроєктів на два етапи – обговорення і ухвалення рішення, що відбуватиметься у різні дні.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у вступній лекції на тему «Формування та здійснення правової політики як основа розбудови правової держави» під час відкриття навчального циклу за програмою «Законотворча діяльність» та магістерською програмою «Європейське парламентське право» в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Необхідно збалансувати швидкість прийняття необхідних рішень із забезпеченням їх якості. І це має стати предметом діалогу задля внесення змін в Регламент Верховної Ради України та реформування роботи парламенту. Ми (фракція “Слуга народу”, – ред.) хочемо запропонувати розгляд законопроєкту розділити на дві стадії: обговорення і прийняття рішення. На прийняття рішення відводиться один день, умовно кажучи, четвер. Це день, коли приймаються тільки результативні рішення за результатами обговорення, проведених публічних дебатів», – пояснив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія спрогнозував, що парламент до нового року ухвалить пакет законопроєктів про внесення змін до Регламенту, якими передбачається запровадження нового формату роботи ВР, коли голосування за рішення відбуватимуться у чітко визначені дні тижня, а решта часу відводитиметься для виступів народних депутатів і їхньої роботі у комітетах.