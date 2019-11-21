Стефанчук хоче повернути в бюджет компенсацію за житло — Арахамія

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук написав заяву щодо повернення із заробітної плати в бюджет суми компенсації, яку він раніше отримав для оплати оренди житла.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він (Стефанчук — ред.) усе робив законно, там особиста є історія, але він написав заяву на Голову Верховної Ради повернути власним коштом всі відшкодування, які йому відшкодували, щоб повернули назад із його зарплати", - зазначив Арахамія.

За його словами, таку заяву Стефанчук написав учора.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з законодавством народні депутати отримують компенсацію за оренду ними житла або оплату готельного номера за умови, що у них немає житла в Києві і вони зареєстровані за місцем проживання на відстані більше ніж 30 км від Києва.

За даними громадського руху "Чесно", 120 народних депутатів ВР IX скликання отримали компенсацію за житло у розмірі близько 3,29 млн гривень, у тому числі і Руслан Стефанчук. Як заявили активісти, перший віцеспікер винаймає квартиру у своєї тещі як іногородній.

Пізніше Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що народні депутати могли би обійтися без компенсації за оренду житла, і що їхні привілеї не мають бути довічними.