Компенсацію за житло отримали 120 депутатів "дев’ятої" Ради - ЧЕСНО

Від початку роботи Верховної Ради дев'ятого скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло.

Про це повідомляє рух "Чесно" з посиланням на Портал відкритих даних Верховної Ради.

"Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів одержали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн... Наприклад, 18 нардепів отримали по 41 600 грн, що, найпевніше, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20 800 грн за кожен), - йдеться у повідомленні.

Зокрема, компенсацію у розмірі 19 500 грн отримав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Рух "Чесно" зазначає, що депутат подавав щорічну декларацію за 2018 рік як заступник директора державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". За даними декларації, Стефанчуки проживали у квартирі площею 101,8 кв.м 2012 року, що належить Тетяні Ситарук. За інформацією журналістів, Тетяна Ситарук є матір'ю дружини першого віцеспікера.

У коментарі журналістам Стефанчук підтвердив, що досі мешкає в цій квартирі: "У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством".

На запитання про те, чи платить Стефанчук за оренду помешкання матері дружини, він відповів, що платить "орендодавцю за договором – власнику квартири".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов, який отримав компенсацію у розмірі 39 тис. грн, подавав щорічну декларацію за 2018 рік як кандидат у депутати, і серед об’єктів нерухомості Кабанов і його дружина задекларували проживання у квартирі в Києві площею 75 кв.м 2015 року. За даними "Чесно", власником зазначено Бориса Нахмановича Шефіра, брата сценариста "Кварталу-95" та помічника Президента Володимира Зеленського.

Крім того, на кінець 2018 року у власності Кабанова був недобуд – квартира в Гостомелі. Утім, у коментарі журналістам депутат повідомив, що його помешкання ще будується, а у квартирі Шефіра він більше не проживає. Компенсацію ж використовує для оренди житла в Києві.

Згідно із законодавством, народні депутати отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.