Зеленський у Литві обгоаорить "нормандську зустріч", євроінтеграцію та реформи

Президент Володимир Зеленський розпочинає візит до Литовської Республіки. Напередодні він разом з українською делегацією прибув до Вільнюса з естонської столиці Таллінна.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на портал литовського телерадіомовлення LRT.

У вівторок пізно ввечері в аеропорту Вільнюса українського лідера зустрів і привітав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Зранку середи почнеться офіційна частина візиту. Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа обговорюватимуть двосторонні політичні та економічні відносини, питання безпеки та оборони, євроатлантичну інтеграцію України, співпрацю в галузі енергетики, інновацій, транспорту та соціальної політики.

Президенти зосередять увагу на реформах в Україні, подальшому практичному втіленні угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, питаннях "Східного партнерства" ЄС, співпраці України з НАТО, обговорять ситуацію на сході України та заплановані чотиристоронні мирні переговори в "нормандському форматі"

Читайте також: Україна та Естонія підписали Декларацію про наміри у сфері тероборони

Напередодні візиту радник із зовнішньої політики Президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що литовська сторона зацікавлена почути, яким буде наступний курс Президент України, як він планує вирішити ситуацію на сході України та як країна буде проводити реформи й інтегруватися в Європу.

Зі свого боку, Литва заявляє про готовність й далі надавати всебічну допомогу. Литва є одним з найактивніших українських прихильників у міжнародному співтоваристві. Вона надає гуманітарну та військову підтримку Україні, допомагає реструктуризувати деякі сфери державного сектору.

Наступного липня у Вільнюсі відбудеться щорічна міжнародна конференція з питань реформ в Україні, на якій консолідуватимуть зусилля міжнародної спільноти задля підтримки Києва.

У середу Володимир Зеленський також відвідає інші органи влади у Вільнюсі, разом із литовським колегою відкриє Литовсько-український діловий форум, вшанує пам’ять литовських борців за свободу на Антакальніському кладовищі та покладе квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку, де також поспілкується з представниками місцевої діаспори.

Напередодні, у вівторок, Президент України Володимир Зеленський, його дружина Олена та велика українська делегація, перебуваючи в Таллінні, провели низку важливих зустрічей, переговорів, підписали кілька українсько-естонських документів про співпрацю.

Фото: president.gov.ua