Україна та Естонія підписали Декларацію про наміри у сфері тероборони

Між Міністерствами оборони України та Естонії підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

"В рамках візиту міністра оборони України до Естонської Республіки, сьогодні, 26 листопада, у Таллінні відбулася зустріч Андрія Загороднюка з міністром оборони Естонії Юрі Луйком. Сторони обговорили актуальні напрями співпраці між оборонними відомствами обох країн та окреслили подальші кроки співпраці. За результатами зустрічі було підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, предметом документу визначено співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері у визначених територіально-адміністративних одиницях (областях) України.

"Розробку проєкту концепції територіальної оборони України планується здійснити з урахуванням досвіду утворення та функціонування Естонської Спілки Оборони і добровольчої національної оборонної організації Естонської Республіки", - додають у пресслужбі.

Окрім того, у МОУ зазначили, що Загороднюк під час перебування в Естонії у складі делегації України відвідав мобільний військовий польовий шпиталь механізованої бригади Збройних сил Естонії. Як зазначається, очільник Міноборони ознайомився з технічними характеристиками і потужностями польового шпиталю, який є спільною розробкою оборонної промисловості та Сил оборони Естонії.

"На завершення візиту міністр оборони України мав можливість обговорити з Президентом Естонської Республіки напрями двосторонньої співпраці, зокрема з питань вивчення українською стороною досвіду Естонії у сфері військової медицини", - зауважили у пресслужбі.

Також повідомляється, що керівник українського оборонного відомства відвідав Центр передового досвіду і співробітництва з кібербезпеки, де обговорив з естонськими колегами перспективні напрями подальшого двостороннього співробітництва та обміну досвідом у сфері кіберзахисту.

"Перебуваючи у мультинаціональному Центрі, Андрій Загороднюк також ознайомився з його діяльністю та можливостями, зокрема, щодо проведення міжнародних кібернетичних навчань і конференцій", - зауважили у МОУ.