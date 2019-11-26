"Держава в смартфоні" ускладнить життя корупціонерів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що запровадження в Україні проєкту "Держава в смартфоні" полегшить отримання громадянами адміністративних послуг і ускладнить життя корупціонерів.

Про це глава держави заявив у виступі на Цифровому форумі Digital society sandbox, в якому бере участь разом з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що перехід Естонії до цифрових державних послуг не лише звільнив громадян від зайвої бюрократії, а й допоміг державі позбутися корупції та збільшив довіру до влади... Україна, IT-фахівці якої на аутсорсингу вже оцифрували півсвіту, просто заслуговують мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя. Наш проєкт "Держава в смартфоні" полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніше і найпріоритетніше сьогодні завдання для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку - і все, корупціонера немає. І це не вибух. Хоча...", - сказав Зеленський.

Він додав, що глобальна мета його команди - побудувати країну з добре розвинутою цифровою економікою.

За словами Президента, наразі дехто називає законодавчий процес в Україні "шаленим принтером"і "турборежимом", і для цих порівнянь є певні підстави, оскільки за два з половиною місяці було ухвалено 82 закони, які поліпшують бізнес-клімат в Україні.

Він зауважив, що Естонія має подібний досвід уряду Марта Лаара, який працював у 1992-1994 роках. Він нагадав, що тоді роботу естонської влади називали родео.

"Іноді для дійсно радикальних змін у країні потрібна радикальна швидкість. Це стосуєтсья і протидії корупції, і системи e-health, і діджиталізації загалом", - акцентував Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не соромиться вчитися в естонських друзів, і подякував їм за готовність ділитися дуже важливим для нас досвідом, показувати, як створити сучасну та ефективну систему врядування і чесні та прозорі правила для бізнесу.