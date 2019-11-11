Цифрова модель території України має бути до кінця 2020 року - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив центральному апарату та очільникам обласних відділень Держгеокадастру завершити створення сучасної цифрової моделі території України до кінця 2020 року.

Про це він сказав під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Доручаю провести всі заходи вчасно та завершити створення сучасної цифрової моделі території України до кінця 2020 року. Наступного року земельний кадастр має бути наповнений на 100%”, - сказав Гончарук.

За його словами, окрім того, до 1 серпня 2020 року необхідно інвентаризувати всю землю (включаючи 10 млн га сільськогосподарських земель державної власності) та внести дані в кадастр.

Як повідомляв Укрінформ, у Кабміні 5 листопада заявили, що почали оцифровувати територію країни найсучаснішим обладнанням у світі. Роботи розпочаті з Волинської і Львівської областей.

«За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови або виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електропередач тощо», - пояснили в уряді.

Читайте також: Гончарук повідомив про плани уряду щодо аерофотографування території України

Наголошується, що високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати ймовірні зони затоплення, стане незамінним для проєктування доріг, зрошень земель, ефективної інвентаризації лісів.

Тож, як заявили в Кабміні, уперше в Україні з'явиться цифрова топографічна база даних, яка стане невід'ємною частиною великого проєкту «держава в смартфоні».