Гончарук повідомив про плани уряду щодо аерофотографування території України

Уряд до кінця року планує завершити аерофотографування для геоінформаційної системи у Волинській та Львівській областях.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд вже розпочав роботи щодо організації аерофотознімання території України. В цьому році ми плануємо завершити аерофотозмімання двох областей: Волинської та Львівської”, - сказав Гончарук.

За його словами, КМУ має намір навесні 2020 року провести аерофотографування всієї території України. На думку Гончарука, це забезпечить принципово іншу якість інформації для того, щоб організувати земельні відносини.

Як повідомляв Укрінформ, у Кабміні 5 листопада заявили, що почали оцифровувати територію країни найсучаснішим обладнанням у світі. Роботи розпочаті з Волинської і Львівської областей.

«За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови або виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електропередач тощо», - пояснили в уряді.

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Наголошується, що високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати ймовірні зони затоплення, стане незамінним для проєктування доріг, зрошень земель, ефективної інвентаризації лісів.

Тож, як заявили в Кабміні, уперше в Україні з'явиться цифрова топографічна база даних, яка стане невід'ємною частиною великого проєкту «держава в смартфоні».