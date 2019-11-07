Розпочалося оцифровування території Волинської та Львівської областей

Розпочалося оцифровування території Волинської та Львівської областей

Укрінформ
Державне аерогеодезичне підприємство розпочало оцифровування території Волинської та Львівської областей.

Про це повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"За допомогою найновітнішого аерофотолідарного комплексу Leica TerrainMapper, що є єдиним не лише в Україні, але і в країнах Східної Європи та СНД, розпочато оцифровування Волинської та Львівської областей. Виконавцем «пілотних» робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Планується створення 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо. Високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінним підґрунтям для проєктування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів, зазначили у Держгеокадастрі.

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У профільному відомстві зауважили, що ці процеси є підґрунтям великої діджиталізії та переформатування всіх геопросторових даних на єдину високоточну основу.

"Отримані результати стануть основою для створення першої в Україні цифрової топографічної бази даних, фундаментом для створення Національної інфраструктури просторових даних та невіддільною складовою великого проєкту "Держава в смартфоні", - наголосили в Держгеокадастрі.

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