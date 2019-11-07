Розпочалося оцифровування території Волинської та Львівської областей

Державне аерогеодезичне підприємство розпочало оцифровування території Волинської та Львівської областей.

Про це повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"За допомогою найновітнішого аерофотолідарного комплексу Leica TerrainMapper, що є єдиним не лише в Україні, але і в країнах Східної Європи та СНД, розпочато оцифровування Волинської та Львівської областей. Виконавцем «пілотних» робіт є ДП "Державне аерогеодезичне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Планується створення 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж тощо. Високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінним підґрунтям для проєктування доріг, зрошувань земель, ефективної інвентаризації лісів, зазначили у Держгеокадастрі.

Читайте також: Мінекономіки запроваджує систему моніторингу обігу земель

У профільному відомстві зауважили, що ці процеси є підґрунтям великої діджиталізії та переформатування всіх геопросторових даних на єдину високоточну основу.

"Отримані результати стануть основою для створення першої в Україні цифрової топографічної бази даних, фундаментом для створення Національної інфраструктури просторових даних та невіддільною складовою великого проєкту "Держава в смартфоні", - наголосили в Держгеокадастрі.