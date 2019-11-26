Розслідування з імпічменту: суд дозволив заслухати ще одного радника Трампа

Федеральний суд США виніс рішення про те, що колишній радник президента Трампа Дон МакГан повинен виступити зі свідченнями в Палаті представників в процесі розслідування з імпічменту.

Про це повідомив у понеділок американський телеканал CNN.

"Незалежно від того, наскільки зайнятим чи принципово важливим, а також наскільки близьким до чутливих проєктів внутрішньої політики й національної безпеки може бути помічник президента, президент не має повноважень звільнити його або її від дій, які вимагає закон", - заявила у своєму рішенні суддя Кетанджі Браун Джексон.

Рішення суду стало ударом по захисту Трампа та його зусиль заблокувати виступи окремих свідків на слуханнях у розслідуванні з імпічменту. Це також може вплинути на свідчення інших членів адміністрації США – як колишніх, так і нинішніх. Крім того, це посилює аргументи демократів щодо неприпустимості опору правосуддю з боку адміністрації Дональда Трампа.

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При цьому очікується, що Міністерство юстиції може оскаржити рішення суду ближчим часом. Водночас, якщо МакГан і з'явиться на слуханнях, він все ще може відмовитися відповідати на запитання законодавців, посилаючись на запроваджену Білим домом привілею виконавчої влади, зазначає телеканал.

Нагадаємо: Юридичний комітет Палати представників минулого тижня звернувся до суду з проханням розглянути питання про можливість викликати повісткою ексрадника Трампа Дона МакГана в контексті розслідування з імпічменту.

У Комітеті вважають МакГана ключовою особою в розслідуванні, яка може вказати на нових свідків, зокрема у справі про російське втручання у вибори в США, яку вів спецпрокурор Роберт Мюллер, а також у справі, що стосується тиску на Україну з боку адміністрації Трампа.

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