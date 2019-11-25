Втрата іміджу лідера світової демократії дорого коштуватиме і США, і Україні — Клімкін

Втрата іміджу лідера світової демократії внаслідок процесу імпічменту президента Дональда Трампа буде дорого коштувати і Сполученим Штатам Америки, і Україні у боротьбі з агресією РФ.

Таку думку висловив у Twitter ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін

"Як би не закінчився процес імпічменту у США, Сполученим Штатам буде складно говорити про свій приклад як провідника демократії після всього, що ми тепер знаємо. Втрата іміджу лідера світової демократії буде дорого коштувати і їм, та й нам у боротьбі з агресією РФ також", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США готує звіт за результатами розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Як відомо, в Палаті представників триває розслідування про імпічмент президента. Демократи звинувачують Трампа в спробі втягнути Україну в президентські вибори в США шляхом проведення розслідування проти його головного конкурента — колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.