Суд США вимагає оприлюднити документи щодо затримки допомоги Україні

Федеральний суд США прийняв рішення, яке задовольняє позов медіа-організації "Центр за чесність у суспільстві" щодо оприлюднення документів Пентагону й Білого дому про призупинення оборонної допомоги Україні.

Відповідне рішення прийняте в понеділок, повідомляє американське видання The Hill.

"Федеральна суддя в понеділок розпорядилася, аби Міністерство оборони США та Адміністративно-бюджетне управління передали медіа-організації звіти щодо призупинення адміністрацією Трампа військової допомоги Україні", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що йдеться про розпорядження окружної судді Вашингтона Коллін Коллар-Котеллі. Суддя вимагає передати документи "Центру за чесність у суспільстві" після того, як ця медіа-організація звернулася із запитом до суду на підставі Закону про свободу інформації.

"Запитані документи вимагаються з тією метою, щоби поінформувати суспільство про питання, які викликають надзвичайний національний інтерес", - зауважила Коллар-Котеллі.

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У своєму рішенні суддя також зазначила, що зміст запиту "тісно пов'язаний" з питаннями про те, чи затримувала адміністрація Трампа виплати Україні з метою тиску на уряд цієї країни з вимогою ініціювати розслідування проти Байденів.