Тиск адміністрації Трампа на Україну досі зберігається – дипломат США

Поновлення військової підтримки США для України у вересні цього року зовсім не означає, що українська сторона більше не відчуває тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Про це заявив під час слухань у Палаті представників США радник з політичних питань посольства США в Україні Девід Голмс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Незалежно від того, чи продовжує надходити оборонна допомога, чи ні, українці зрозуміли, що існують певні речі, яких хоче президент (Трамп – ред.), і вони (українська сторона – ред.) також все ще хотіли би певних важливих речей від президента", - зазначив американський дипломат.

У цьому зв'язку, він висловив переконання, що Україна досі відчуває певний тиск. "Я думаю, це триває й донині. Я думаю, що вони досі дуже обережні", - зауважив Голмс.

За словами американського дипломата, у Києві, зокрема, досі розраховують на проведення зустрічі президентів Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті.

Чиновник також звернув увагу на зусилля Президента України зібрати саміт у "нормандському форматі", в тому числі, за участю Путіна, щоб досягти прогресу в мирному процесі. "Йому (українському президенту – ред.) потрібна наша підтримка", - наголосив американський дипломат.

Тож, за його словами, зацікавленість України в США не завершується поновленням оборонної допомоги. "Україна все ще має потребу в нас, і, як я вже сказав, досі веде боротьбу в цій війні", - зауважив американський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, влітку цього року президент Трамп розпорядився призупинити оборонну допомогу для Україні в сумі майже $400 млн. Згодом з'ясувалося, що в цей же час він вимагав від української сторони ініціювати розслідування проти родини Джо Байдена, його головного конкурента на виборах в США. У цьому зв'язку в Палаті представників було ініційоване розслідування з імпічменту глави Білого дому.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images