Ексрадника Трампа хочуть викликати на свідчення в Конгресі

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США планує викликати колишнього юридичного консультанта Білого дому Дона МакГана в рамках слухань щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у листі Комітету до федерального судді Кетанджі Браун Джексон, повідомляє CNN.

“Судова колегія у вівторок попросила федерального суддю терміново ухвалити рішення про те, чи повинен МакГан давати свідчення в розслідуванні щодо імпічменту Палати”, - йдеться у публікації.

У Комітеті вважають МакГана ключовою особою у розслідуванні, оскільки передбачається, що він може відкрити нових свідків, зокрема у справі про “російське втручання” у вибори 2016 року, яку вів спецпрокурор Роберт Мюллер, а також у справі, що стосується тиску на Україну.

"Юридичний комітет передбачає проведення слухань після завершення публічних слухань Комітету з питань розвідки Палати і має на меті отримати свідчення МакГана на той час... Таким чином, існує нагальна потреба в остаточному вирішенні цього питання, яке зараз розглядається перед цим судом", - написали представники Комітету у листі.

Суддя Джексон заявила, що представить рішення до кінця понеділка, 25 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, колишній радник Дональда Трампа Дональд МакГан проходив свідком в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США. Він був викликаний головою Юридичного комітету Палати представників Джерольдом Надлером для свідчень по цьому питанню в Конгресі США.

Зокрема МакГан мав дати свідчення в Конгресі США про можливе перешкоджання Трампа розслідуванню Мюллера.

Однак президент США Дональд Трамп доручив МакГану відхилити виклик на слухання в Конгресі. Міністерство юстиції повідомило в листі, що МакГан "не має юридичних зобов'язань" свідчити з питань, пов'язаних з його роботою на Дональда Трампа.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в нижній палаті Конгресу США розпочалася фаза публічних слухань у справі імпічменту президента Дональда Трампа. За цей час перед законодавцями вже виступили представник Держдепартаменту США Джон Кент, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, експосол США в Києві Марі Йованович, представник Ради нацбезпеки підполковник Олександр Віндман, радниця віцепрезидента США Дженніфер Вільямс, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер та ексдиректор російського напряму Ради нацбезпеки США Тім Моррісон.

Розслідування шукає докази, що президент Трамп міг тиснути на Україну з метою проведення там розслідування проти Джо Байдена, який є його основним конкурентом на президентських виборах у США.

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