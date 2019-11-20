Трамп назвав перемогою республіканців останні слухання зі свого імпічменту

Президент США Дональд Трамп оцінив третій день публічних слухань у Палаті представників США позитивно для республіканців.

Про це він написав на власній твітер-сторінці одразу після завершення слухань у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Чудовий день для республіканців, чудовий день для нашої країни!"- наголосив господар Білого дому.

A great day for Republicans, a great day for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019

Він також розмістив на своїй сторінці публікацію ультраправого видання Breitbat із висловлюванням євангеліста Франкліна Грема, що зусилля з імпічменту президента Трампа "розколюють країну" та завдають невиправної шкоди американській нації.

"Я згоден, але зрештою ми переможемо і врятуємо нашу країну від безсумнівної руйнації!"- написав Трамп.

I agree, but in the end we will win and save our Country from certain destruction! https://t.co/CPjdxq5hXT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Палаті представників відбулися одразу два слухання щодо імпічменту президента. На перших виступали чиновники Білого дому Олександр Віндман і Дженніфер Вільямс. Їх детально розпитали про телефонні розмови Трампа й Зеленського, процес припинення оборонної допомоги для України та наміри адміністрації Трампа провести розслідування проти Байденів. Обидва в цьому контексті назвали дії президента "незвичайними" та "неналежними". При цьому, республіканці на слуханнях наголошували, що такі дефініції не означають чогось кримінального.

У другій половині дня пройшли слухання за участі колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера та ексрадника Білого дому Тіма Моррісона. При цьому, Волкер змінив акценти в порівнянні зі своїм виступом на час закритих слуханнях. Зокрема, він підтвердив, що виступав за проведення антикорупційних розслідувань в Україні, однак в жодному разі не проти родини Джо Байдена. Колишній помічник Трампа Тім Моррісон, як і передбачалося, залишився на боці президента США.