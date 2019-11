Трамп назвав перемогою республіканців останні слухання зі свого імпічменту

Про це він написав на власній твітер-сторінці одразу після завершення слухань у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Чудовий день для республіканців, чудовий день для нашої країни!"- наголосив господар Білого дому.

A great day for Republicans, a great day for our Country!

Він також розмістив на своїй сторінці публікацію ультраправого видання Breitbat із висловлюванням євангеліста Франкліна Грема, що зусилля з імпічменту президента Трампа "розколюють країну" та завдають невиправної шкоди американській нації.

"Я згоден, але зрештою ми переможемо і врятуємо нашу країну від безсумнівної руйнації!"- написав Трамп.

I agree, but in the end we will win and save our Country from certain destruction! https://t.co/CPjdxq5hXT