Денісова повідомила послу ФРН про “вояж” німецького депутата на окупований Донбас

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен проінформувала про випадки, коли офіційні особи Німеччини незаконно відвідують тимчасово окуповані території Донбасу і Криму.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Як приклад, проінформувала про візит 16.10.2019 депутата Берлінського Ландтагу від партії «Альтернатива для Німеччини» Гунара Ліндемана на тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей. Вказала на те, що такі дії можуть послабити позиції України та Німеччині у спільній боротьбі за повернення наших території та громадян", - зазначила Денісова.

Вона також подякувала за сприяння нашій державі у протидії агресії Російської Федерації і закликала продовжувати тиск на країну-агресора.

“Детально обговорили шляхи співпраці щодо звільнення 115 громадян України, що знаходяться у полоні на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Сторони висловили сподівання, що після зустрічі в Нормандському форматі, де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде пришвидшено”, — додала вона.

Крім того обговорили питання майбутньої співпраці та організації спільних проектів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні у сфері прав людини.

Фото: Facebook, Денісова.