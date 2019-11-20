"Суди" у Криму двічі за місяць порушили право віросповідання — Денісова

В окупованому Криму підконтрольні РФ суди у листопаді ухвалили два дискримінаційні рішення.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"В окупованому Криму грубо порушуються права на свободу совісті та віросповідання. Упродовж листопада російські суди ухвалили два дискримінаційні рішення", - повідомила вона.

Так, 6 листопада підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд задовольнив позов Адміністрації Республіки Крим до громади храму Пречистого образу Божої Матері "Неопалима Купина" релігійної громади ПЦУ в м. Євпаторії і зобов‘язав Управління Кримської єпархії Православної церкви України протягом місяця знести храм "власними силами".

Крім того, 14 листопада Арбітражний суд Центрального округу Калуги (Російська Федерація) відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України, якою оскаржувалося рішення російського окупаційного "Міністерства майнових і земельних відносин" в Криму про "розірвання договору оренди" на приміщення кафедрального собору святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі (АР Крим).

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У свою чергу омбудсмен звернулась до міжнародних організацій, зокрема моніторингової місії ООН в Україні та ОБСЄ та закликала "негайно вжити заходів щодо поновлення прав мешканців тимчасово окупованого Криму на свободу совісті та віросповідання".