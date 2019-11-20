ПЦУ засуджує знищення православних соборів в окупованому Криму

Православна церква України засуджує рішення окупаційних судів Криму, які дали дозвіл на знищення собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі і храму в Євпаторії.

Про це йдеться в заяві Священного Синоду ПЦУ, оприлюдненій у Facebook.

“Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) під час засідання 19 листопада 2019 року ухвалив заяву, засудивши прояви агресивного ставлення окупаційної російської влади у Криму, що є продовженням політики порушення свободи совісті. Цю політику вона систематично здійснює з початку окупації та анексії півострова. Від неї страждають не лише громади й вірні Православної Церкви України, але й інші релігійні спільноти, зокрема протестантів та мусульман”, - йдеться в заяві.

Священний Синод закликав Президента України, Кабінет міністрів України та правоохоронні органи дати належну оцінку свавільним діям окупаційної російської влади у Криму та вжити можливих заходів для їхнього припинення дипломатичним шляхом.

Православна Церква України звернулася до всіх православних вірних "з проханням молитися за братів і сестер у окупованому Криму, які страждають від гоніння російської влади, та про Божий захист від наруги і знищення храмів святих Володимира і Ольги у Сімферополі та на честь Ікони Божої Матері «Неопалима Купина» у Євпаторії".

Як повідомлялося, в Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі проводила богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України.

Російське «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

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Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського «Мінмайна Криму» приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму розпочалися будівельні роботи, ініційовані «Мінмайна Криму» і без узгодження з Кримською єпархією.

Крім того, окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії.