Епіфаній став доктором Київського університету права

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав звання почесного доктора Київського університету права.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 19 листопада 2019 року відвідав Київський університет права НАН України. На початку свого візиту предстоятель помісної Української православної церкви звершив молебень у каплиці на честь преподобного Нестора Літописця, яка розташована на території університету. Далі на урочистому засіданні Вченої ради відбулося присвоєння митрополиту Епіфанію звання Doctor Honoris Causa, під час якого ректор навчального закладу Юрій Бошицький вручив його Блаженству атрибути Почесного доктора Київського університету права", - йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній став Почесним доктором Київського університету права / Фото: pomisna.info

Зазначається, що наприкінці свого перебування у Київському університеті права митрополит Епіфаній разом з ректором університету Юрієм Бошицьким відкрили виставку фоторобіт священика Івана Сидора та диякона Андрія Сидора «Автокефалія – мрія поколінь».

Вона присвячена Об’єднавчому Собору Православної церкви України та отриманню Патріаршого і Синодального Томосу, яким назавжди стверджено автокефальний статус української церкви.