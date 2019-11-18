ПЦУ не вважає біометричні паспорти “печаткою антихриста”

Православна церква України (ПЦУ) не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є одним із проявів наукового і технологічного прогресу.

Про це ПЦУ повідомляє у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

"Чи є загрозою біометричний паспорт? Навколо цього питання точаться суперечки серед представників різних конфесій. Чим тільки не залякують людей – втратою приватності, "відреченням від Господа", "печаткою антихриста". І все це – начебто від імені церкви. Втім, насправді Православна церква України не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ наголосили, що технології стали невід’ємною частиною життя сучасної людини: щодня ми користуємося інтернетом, мобільним зв’язком, дані про нас зберігаються в електронних базах різних установ. "Врешті-решт, збір біометричної інформації використовується на благо, бо робить наше життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо вона порушила закон. Тобто, щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого", - запевнили у ПЦУ.

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"Господь недарма наділив людину даром свободи вибору. Те, що з Писання відоме, як "печать антихриста", може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола", - наголошується у повідомленні.

У ПЦУ також нагадали, що люди користуються звичайними паспортами, мають ідентифікаційні коди, щодня надають свої персональні дані, і нічого вартого осуду тут немає. "Усе це стосується матеріального світу, натомість справжня віра у Господа – у душі. На ній ніхто не зможе поставити "печатку" чи відділити людину від любові Божої, якщо вона сама не зречеться її", - наголосили у церкві.

Там також зауважили: варто не забувати, що головна боротьба для людини – це війна з гріхом, пристрастями і спокусами, бо саме вони можуть стати головною причиною відчуження від Христа і Його Царства.

"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста". Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - закликали у ПЦУ.