У Раді може з’явитися депутатська група “Слуга народу-2”

Виключені з фракції «Слуга народу» народні депутати Анна Скороход і Антон Поляков створять свою депутатську групу.

Про це Скороход повідомила в інтерв’ю Громадському радіо.

«Ми зараз з Антоном (Поляковим — ред.) створимо групу «Справжні слуги» чи «Слуга народу-2″. Нас буде більше, от побачите. Є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалюються», — сказала Скороход.

Вона додала, що йшла на вибори із президентською програмою, тому і надалі буде із нею іти.

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Як повідомлялося, 15 листопада фракція партії "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила виключити Скороход і Полякова з фракції.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що причиною виключення цих народних депутатів є порушення ними "домовленостей про голосування, командної роботи з тих питань, з яких є згода всієї фракції".

14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила на засіданні Верховної Ради, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників голови Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за законопроєкт про ринок землі вона не дотримувалася спільної позиції фракції.