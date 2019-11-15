Прокуратура оскаржить домашній арешт чоловіка депутатки Скороход

Прокуратура міста Києва оскаржуватиме рішення Шевченківського районного суду міста Києва, який відпустив чоловіка народної депутатки Анни Скороход під домашній арешт.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

“Будемо оскаржувати в апеляції”, - зазначила Максимець.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що Шевченківський районний суд міста Києва застосував до цивільного чоловіка народної депутатки від "Слуги народу" Анни Скороход Олексія Алякіна, який перебуває в міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Як повідомлялося, цивільного чоловіка народної депутатки Анни Скороход, громадянина РФ Олексія Алякіна, затримано за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.

У ГПУ зазначили, що суд розглядає можливість екстрадиції затриманого.

Правоохоронці також зазначили, що цей громадянин раніше "намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей".

Зокрема, 9 серпня 2018 року його вже затримували на території Київської області й три місяці тримали під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не замінив цей запобіжний захід на домашній арешт.

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Надалі, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, за даними ГПУ, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване Міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів.

У Генпрокуратурі також поінформували, що Алякін оскаржував рішення про скасування громадянства у судовому порядку.

7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено, а 11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий.

Раніше народний депутат Анна Скороход на засіданні Верховної Ради 14 листопада заявила, що її чоловіка затримали нібито за дорученням заступників глави Офісу Президента і генерального прокурора, оскільки під час голосування за певні рішення вона не дотримувалась загальної позиції фракції.

Водночас голова фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія спростував будь-яку причетність їхньої політсили до затримання чоловіка Скороход.