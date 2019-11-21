Клімкін переконаний, що Зеркаль реалізує себе в інших проєктах

Рішення на користь України в кількох міжнародних судах, агентом у яких виступала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, будуть дуже важливим важелем у відносинах з Росією, адже не можна перетворювати ці успіхи в розмінну монету.

Таке переконання в коментарі Укрінформу висловив ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"У жодному разі, оскільки це унікальний важіль (впливу) на Росію, ці справи не повинні стати якоюсь розмінною монетою. Це буде дуже-дуже небезпечно", - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що навіть з урахуванням нехтування Росією вироками міжнародних судів, необхідно мати впевненість, що по всім цим судовим справам буде 100-відсоткове просування далі. Зокрема, це означає відшкодування мільярдів доларів.

Україна реально досягла кількох дуже важливих перемог, частково проміжних, частково остаточних: було досягнуто виграшу мінімум по 5 дуже важливих лініях. Таке сталося вперше взагалі в історії міжнародних відносин і в історії міжнародного права, хоча, як пригадує Клімкін, на початку навіть дуже відомі в усьому світі юристи сумнівалися, що це вдасться.

Для Клімкіна це є свідченням того, що "навіть у часи, коли міжнародне право порушується, реально можна знайти важелі, і дуже дієві".

Перемог вдалося досягти завдяки роботі спільної команди. Але насправді особливою в цьому була роль Олени Зеркаль як агента України.

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Коментуючи рішення Зеркаль залишити посаду, Клімкін сказав, що знав про нього. А також, що з Ланою він працює багато років і має намір працювати й надали.

"Лана себе обов'язково знайде. Вона чудовий фахівець, яка дуже відома як юрист і переговірник. Ми будемо і далі працювати з нею разом, власне вже працюємо над різними проєктами. Тому це – не кінець історії", - запевнив ексміністр.

Він дуже сподівається, що справу Зеркаль продовжать "достойні люди, і фахово, і з точки зору патріотичного налаштування". Адже всі справи потрібно довести до кінця.