Берлін і Париж можуть спробувати нав’язати Україні небезпечні домовленості – Клімкін

На саміті в Нормандському форматі, які запланований на 9 грудня, західні учасники переговорного процесу можуть спробувати нав’язати Києву рішення, які не відповідають національним інтересам.

Про це в коментарі Укрінформу сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я останнім часом мав можливість говорити і з французами, і з німцями, і в Брюсселі, і я бачу, що є небезпека, що буде домовленість, яку нам спробують надягти на голову», - сказав Клімкін.

Серед європейських партнерів, за його спостереженнями, є думка про необхідність прискоритися і провести вибори разом з українськими місцевими виборами, що є «дуже небезпечною стратегією». До того ж, серед партнерів немає повної єдності: зараз ми бачимо одну логіку у Меркель, дещо іншу – у Макрона, третю – у Трампа, «базовий рівень солідарності безумовно є, але можливість проактивно діяти стосовно Росії у Заходу на сьогодні обмежена», - констатує дипломат.

Протистояти такому розвитку можна тільки проактивною позицією і висуненням власних пропозицій, щодо умов, коли це може бути можливо.

Це, на переконання Клімкіна, означає реальний безпековий контроль з боку України та її партнерів, дієвий міжнародний контроль на кордоні, а також міжнародний компонент, який буде власне опікуватися і безпековими питаннями, і, якщо дійде до цього, підготовку до виборів.

Щодо Росії, то вона наразі будує «емоційну воронку» в плані обміну, в плані повернення кораблів таким чином, щоби було важко вийти з Нормандської зустрічі без результату, який безпосередньо вигідний Росії.

Клімкін, однак сподівається, що на зустрічі домінуватиме український раціональний підхід. Дуже важливим він називає, те, як буде реалізовуватися те, про що вдасться домовитися.

"І тут важливо, щоби це було на основі консенсусу з суспільством і відкрито. Якщо це так не станеться, існує загроза, що Путін надалі буде проштовхувати фрагментацію України", - сказав ексміністр.