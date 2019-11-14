Євросоюз без України "російську проблему" не вирішить — Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що без спільної волі, політичної позиції та розуміння ролі України Євросоюз "стратегічну проблему Росії" не вирішить.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Дональд Туск назвав Росію стратегічною проблемою для ЄС, а не стратегічним партнером. Має рацію на 100%. Але стратегічною проблемою Євросоюзу є також відсутність спільної волі та політичної позиції, що і як з Росією робити. А також відсутність спільного розуміння, що без України стратегічну проблему Росії не вирішити", - зазначив ексміністр.

У цьому контексті він зауважив, що без російської агресії жодної спільної позиції ЄС щодо Росії просто не було б.

"Але ми дуже дорого за це заплатили. Хотілося б, щоб у Європі це розуміли і пам'ятали. Хто розумом, хто серцем, а краще - разом", - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося, голова Європейської ради Дональд Туск у виступі перед студентами Європейського коледжу в бельгійському Брюгге заявив, що вважає Росію не “стратегічним партнером” Європи, а, навпаки, її “стратегічною проблемою”, а також піддав гострій критиці президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно в інтерв'ю виданню The Economist запропонував переосмислити відносини з РФ.