Клімкін — про "смерть мозку" НАТО: Макрон розійшовся не на жарт

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує президенту Франції Еммануелю Макрону взяти лідерство у створенні місії ЄС для Донбасу і в такий спосіб втілити своє бачення суверенної та потужної Європи.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Президент Макрон розійшовся зовсім не на жарт... В останньому інтерв’ю журналу Економіст він каже про "смерть мозку" у НАТО. Добре, що без політкоректності, але ж саме Франція мала б тут відігравати особливу роль: ядерна держава, ефективні збройні сили, місце в Раді безпеки ООН і ще багато чого. Та не виходить. Візій щодо більш суверенної та потужної Європи багато, але з результатами поки не склалося. Тому пропоную Франції, наприклад, взяти лідерство у створенні місії ЄС для Донбасу. З цивільною адміністрацією, французькими військовими радниками та жандармерією. Переконати Путіна та партнерів по ЄС і очолити процес", - зазначив Клімкін.

Водночас він зауважив, що його дуже турбують сумніви щодо статті 5, яка гарантує колективний захист.

"Якщо вже НАТО стане схоже на Будапештський меморандум, то в цьому світі кожен за себе, а ми добре знаємо, чим це закінчується", - застеріг ексміністр.

Насамкінець він висловив переконання, що без України, а точніше сказати, без українців, більш потужну і рішучу Європу не побудувати.

Як повідомляв Укрінформ, президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю виданню The Economist, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО і що Європа має почати думати про себе як про «геополітичну силу».

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.