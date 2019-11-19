Зеркаль може наступного тижня піти з МЗС

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль, яка вже давно говорила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ, вирішила це зробити, ймовірно, з наступного тижня.

Про це Зеркаль заявила в ефірі 24 каналу.

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла (піде з посади – ред.)", – сказала Зеркаль.

Вона додала, що їй потрібно зробити перерву. "А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити", - пояснила заступниця міністра.

На питання ведучого, чому Зеркаль не хочете залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, дипломатка відповіла: "Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення Президента".

Також вона запевнила, що на момент інавгурації Президента вона не бачила себе в Офісі Президента, проте, указ Президента (про її призначення в МЗС – ред.) вийшов до того, як з нею поговорили про це.

Як повідомлялося, у травні Президент Володимир Зеленський призначив Зеркаль на посаду в АП. Тоді йшлося про те, що Зеркаль керуватиме зовнішньополітичним блоком АП. Втім у той же день указ про призначення Зеркаль зник з сайту Президента, а згодом був скасований. Зеркаль пояснила свою відмову від посади наміром залишитися в МЗС.

14 серпня Зеркаль в інтерв’ю ЗМІ заявила, що планує залишити МЗС після вирішення процедурних питань у Морському арбітражі ООН у справі захоплених Росією українських моряків.