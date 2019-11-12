Україна vs Росія: хто вестиме справу в суді ООН, якщо Зеркаль піде з МЗС

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що коагентом у справі в Міжнародному суді проти Росії є посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, й у разі її звільнення з МЗС із позовом все буде добре.

Про це вона заявила під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"У справі є агент і є коагент, яким є Всеволод Ченцов, це наш посол у Нідерландах. Тому жодних проблем із цим не має бути", - зазначила Зеркаль на запитання, кому буде передано справу в Міжнародному суді ООН проти Росії у разі її відставки з посади.

Як повідомлялося, у серпні заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль оголосила про намір залишити МЗС.

Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.