Уряд вніс зміни до плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна-ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки. План заходів спрямований на виконання цілей Програми діяльності Уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлений документ актуалізує, доповнює та узгоджує завдання із правом ЄС, яке динамічно розвивається.

Завдання, які були оновлені, належать до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги та конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.

"Рішення уряду дозволяє “перепрошити” програмне забезпечення для операційної системи європейської інтеграції України. Це пришвидшить рух України до ЄС, паралельно зробити такий рух більш прозорим, а владу - реально підзвітною громадянам України", - зазначають в уряді.

Як повідомлялося, уряд також відкрив для громадськості доступ до “Пульсу Угоди” - онлайн-системи моніторингу реалізації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.