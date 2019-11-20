Євроінтеграція: в Україні запускають онлайн-систему "Пульс угоди"

Уряд відкриває систему "Пульс угоди", яка дозволить громадянам у режимі реального часу відслідковувати дії влади на шляху євроінтеграції.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми хочемо відкрити для суспільства софт, фактично, такий онлайн-продукт, у якому всі можуть бачити те, яким чином ми просуваємося до євроінтеграції", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд якісно змінює підходи до цього питання.

"Ми хочемо розповісти про зміну підходів у роботі уряду щодо євроінтеграції. Ви знаєте, що народ України зробив вибір на користь європейської та євроатлантичної інтеграції. Це знайшло своє відображення у низці офіційних документів. І, звичайно, український уряд буде робити все можливе, щоб цей рух був сталим, ефективним та якісним", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що на засіданні Кабміну присутній голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, що, за словами Прем'єр-міністра, також є важливим знаком.

Як повідомлялося, онлайн-моніторингова система "Пульс угоди" відстежує прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в кожній сфері.