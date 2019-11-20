Дубілет планує об'єднати всі урядові call-центри в один

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет планує найближчим часом об'єднати понад 50 різних урядових call-центрів у один ефективний.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу Президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр усе інше. Для цього я умовив піти з бізнесу мою колишню колегу по Fintech Band Юлію Гусєву, яка собаку з'їла на створенні колл-центрів у банках”, - написав Дубілет.

За його словами, при цьому змінюватиметься система мотивації операторів так, щоб вони допомагали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі.

Так, додав Дубілет, найближчим часом влада запустить підтримку не тільки телефоном чи поштою, а й через месенджери, як у монобанк. Оскільки так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає.

“Наприклад, зараз у центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж у монобанк. При тому, що зарплати у операторів неможливо низькі”, - підкреслив міністр.

Він також зазначив, що для операторів будуть створюватися віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва.

До речі, додав Дубілет, нещодавно уряд підвищив service level урядового call-центру вдвічі тільки за рахунок правильного штатного розкладу, без збільшення кількості операторів.

“Загалом, цей список можна продовжувати довго. Робота операційних центрів — це ціла наука. Вихідці з бізнесу знають її добре. Тепер будемо використовувати цей досвід і для державних структур”, - написав урядовець.