Разумков не бачить передумов для позачергових виборів Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вбачає передумов для проведення позачергових виборів народних депутатів.

Про це він заявив в інтерв'ю “Українській правді”.

“Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати”, – сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи можливі дострокові вибори до парламенту.

Він виключає таку ймовірність навіть попри постійні скандали і конфлікти, а також незважаючи на виключення зі складу фракції партії “Слуга народу” народних депутатів Анни Скороход і Антона Полякова.

“Ну і що? Я точно не виключав, це виключала фракція, по-перше. А, по-друге, це не є передумовою для проведення дострокових виборів... Так, може, наші народні депутати не так навчені політикою, як інші наші колеги. Але нічого. Головне, щоб вони поганого не навчилися. А так усе добре”, – зазначив політик.

Спікер також зауважив, що на сьогодні не вбачає передумов для ротацій в уряді після Нового року.

“Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося, побачимо”, – зазначив він.

Окрім того, Разумков підкреслив, що на сьогодні вважає себе членом команди Президента Володимира Зеленського та не вбачає передумов для її “розвалу”.

“Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами ворожимо на кавовій гущі. Це перше. А друге, я не бачу передумов для того, щоб розвалювалася якась команда”, – сказав він, відповідаючи на запитання, чи залишиться в команді Зеленського, якщо раптом в 2020 році відбудуться дострокові вибори.