Разумков запевняє, що “слуги народу” не отримують доплат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про наявність доплат, які отримують у парламенті депутати від “Слуги народу”.

Про це він заявив у інтерв'ю “Українській правді”.

“Ні, немає. Я думаю, якщо б були такі факти, вони б (депутати від СН – ред.) звернулися в правоохоронні органи. Це так потрібно зробити... Люди отримують зарплату – люди за неї працюють. Не влаштовує зарплата – будь ласка, до побачення”, – відповів спікер на запитання про наявність додаткових доплат у фракції.

Водночас він заперечив і те, що такі доплати пропонувалися йому особисто.

“Ні, на цій посаді мені ніхто нічого не приходив і не пропонував”, – сказав політик.

При цьому, коментуючи заяву колишньої членкині фракції “Слуга народу” Анни Скороход про те, що депутатам нібито доплачують по 5 тис. дол. США, Разумков акцентував на необхідності повідомляти про такі факти, передусім, правоохоронним органам.

“По-перше, треба зрозуміти, хто це робив. По-друге, я прибічник того, щоб не в ЗМІ про це казати, а звернутися до НАБУ, правоохоронних органів та дати цю інформацію. Це буде корисно і правильно”, – зауважив політик.

Окрім того, говорячи про зарплату депутатів, Разумков висловив думку про те, що “з часом треба буде змінювати це”.

“Дивіться, не можна казати про зарплату в 40 тисяч гривень, 35 тисяч – 40 тисяч гривень у державі, де середня заробітна плата, там, 10 тисяч гривень, "замала"... Вона невелика, враховуючи ті спокуси, які можуть з'являтися в народного депутата. Для того, щоб людина фахово й ефективно працювала, треба робити дві речі: давати нормальну мотивацію – а це зарплата в тому числі; а друге – контролювати, щоб у людини не виникало спокуси залізти в бюджет, залізти в якісь корупційні схеми тощо”, – пояснив Голова ВР.