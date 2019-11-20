Разумков каже, що із Зеленським його познайомив Баканов

Разумков каже, що із Зеленським його познайомив Баканов

Укрінформ
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова познайомив із Президентом Володимиром Зеленським голова Служби безпеки Іван Баканов.

Про це спікер розповів в інтерв'ю “Українській правді”.

“Мене до Володимира Олександровича привів і познайомив Іван Баканов”, – сказав Разумков.

При цьому з Бакановим його познайомили “спільні друзі”.

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“Вийшло так, що після цього в мене відбулася зустріч із президентом, на той час ще з кандидатом, і через два дні я вийшов на роботу до офісу”, – уточнив Разумков.

Як повідомлялося, Президент 22 травня призначив Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. З 28 травня 2019 року Баканов є членом РНБО.

Верховна Рада 29 серпня підтримала кандидатуру Івана Баканова на посаду голови СБУ.

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