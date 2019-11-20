Разумков каже, що із Зеленським його познайомив Баканов

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова познайомив із Президентом Володимиром Зеленським голова Служби безпеки Іван Баканов.

Про це спікер розповів в інтерв'ю “Українській правді”.

“Мене до Володимира Олександровича привів і познайомив Іван Баканов”, – сказав Разумков.

При цьому з Бакановим його познайомили “спільні друзі”.

“Вийшло так, що після цього в мене відбулася зустріч із президентом, на той час ще з кандидатом, і через два дні я вийшов на роботу до офісу”, – уточнив Разумков.

Як повідомлялося, Президент 22 травня призначив Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. З 28 травня 2019 року Баканов є членом РНБО.

Верховна Рада 29 серпня підтримала кандидатуру Івана Баканова на посаду голови СБУ.