У Раді немає груп впливу, що деструктивно впливали б на роботу фракцій — Разумков
Про це Разумков сказав у інтерв’ю “Українській правді”.
“Груп впливу, які б деструктивно впливали на роботу фракцій, тим більше парламенту, станом на сьогодні у Верховній Раді немає”, - підкреслив спікер.
При цьому Разумков погоджується, що в парламенті будуть з’являтися “групи за направленістю”.
“Дійсно будуть з'являтися якісь групи за направленістю. За професіональною, регіональною ознакою. Якщо наші колеги приїхали, наприклад, з Харківщини, звісно, вони будуть спілкуватися, особливо, якщо вони мажоритарники. Є ті, які об'єднуються навколо ідей або концептуальних реформ. Це нормально, я не бачу якихось таких об'єднань, які б негативно впливали на роботу Верховної Ради України загалом. Так само і фракції”, - сказав Разумков.
Голова Верховної Ради додав, що “в нас багато людей, які об'єднуються, знаходяться навколо один одного і приймають ті чи інші рішення для подальшої спільної роботи”.
Також Разумков визнає, що у фракції “Слуга народу” є так звана “група блогерів”. При цьому спікер вважає, що називати її неформальною або деструктивною, не варто.