У Раді немає груп впливу, що деструктивно впливали б на роботу фракцій — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наразі в парламенті немає груп впливу, які б деструктивно впливали на роботу фракцій та всієї Ради.

Про це Разумков сказав у інтерв’ю “Українській правді”.

“Груп впливу, які б деструктивно впливали на роботу фракцій, тим більше парламенту, станом на сьогодні у Верховній Раді немає”, - підкреслив спікер.

При цьому Разумков погоджується, що в парламенті будуть з’являтися “групи за направленістю”.

“Дійсно будуть з'являтися якісь групи за направленістю. За професіональною, регіональною ознакою. Якщо наші колеги приїхали, наприклад, з Харківщини, звісно, вони будуть спілкуватися, особливо, якщо вони мажоритарники. Є ті, які об'єднуються навколо ідей або концептуальних реформ. Це нормально, я не бачу якихось таких об'єднань, які б негативно впливали на роботу Верховної Ради України загалом. Так само і фракції”, - сказав Разумков.

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Голова Верховної Ради додав, що “в нас багато людей, які об'єднуються, знаходяться навколо один одного і приймають ті чи інші рішення для подальшої спільної роботи”.

Також Разумков визнає, що у фракції “Слуга народу” є так звана “група блогерів”. При цьому спікер вважає, що називати її неформальною або деструктивною, не варто.