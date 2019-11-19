Разумков збирається з робочою поїздкою у три області

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20-21 листопада перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 20-21 листопада перебуватиме з робочою поїздкою у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у пресслужбі Апарату ВР, у середу, 20 листопада, Дмитро Разумков відвідає міста Дніпро та Запоріжжя, у четвер, 21 листопада, - Маріуполь.