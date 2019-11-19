До КСУ надійшло подання щодо судової реформи Зеленського

До Конституційного суду надійшло подання Верховного суду щодо конституційності низки положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Зокрема, Верховний суд просить розглянути на відповідність Конституції положення частини першої статті 37, частини першої статті 94, пункту 3 частини третьої статті 135 закону від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" та ще низки статей.

Як повідомлялося, пленум Верховного суду 15 листопада ухвалив рішення направити до КСУ подання щодо конституційності положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування". Зазначалося, що судді проситимуть КСУ розглянути їхнє подання як невідкладне.

Верховний суд, серед іншого, вважає неконституційним визначений законом порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і порядок звільнення членів Вищої ради правосуддя новим органом, що не передбачений Конституцією.

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Також ВС заявляє про неконституційність положень, які зменшують заробітну плату суддям і визначають порядок дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада 16 жовтня ухвалила закон про перезапуск судової реформи, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

4 листопада Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”. Ним передбачено внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

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Документом пропонується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.